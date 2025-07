Il colpo Mustacchio: "L'istinto mi ha detto Piacenza"

Da quando c’è Grace la sua vita è cambiata di parecchio. Venduto senza rimpianti il quad per gli amati fuoristrada nella sua Chiari, Mattia Mustacchio si è trasformato in un esterno d’attacco tutto pallone e famiglia. E nonostante le 36 primavere sul groppone, è senza ombra di dubbio il colpaccio dell’estate 2025 biancorossa. Ci affidiamo ai freddi numeri per sgomberare subito il campo dagli equivoci: nell’ultima stagione di Serie C, con la maglia dell’Albinoleffe, soltanto il portiere Christian Marietta, con 38 presenze, ha fatto meglio di “Musta” che si è fermato a 37.

Recordman di presenze nella fase finale di una carriera che però non ha fatto segnare picchi verso il basso. E allora perché Mustacchio ha optato per la discesa agli “inferi del pallone”?

«Mi sono lasciato guidare dall’istinto perché in fondo, nel corso della mia vita, non mi ha mai tradito. La categoria mi interessa poco. A me piace giocare a calcio. E poi sono a Piacenza...».

