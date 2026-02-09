Il crollo del Piace stasera a Zona Calcio
Dalle 20.30 su Telelibertà immagini, tanti gol e commenti dalla Serie D alla Terza categoria
Redazione Online
|1 ora fa
Il Piacenza calcio ha sciupato malamente l'opportunità di tornare in corsa per la promozione in Serie C, cedendo in casa al San Giuliano City e non approfittando dei pareggi delle quattro squadre che lo precedono. Ora la vetta è a otto punti, ma l'immagine data ieri dai biancorossi, contestati dai tifosi a fine gara, è stata davvero poco confortante. Se ne parlerà lungamente stasera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.
Notizie decisamente migliori dagli altri campionati: il Nibbiano&Valtidone ha allungato in vetta all'Eccellenza, con quattro punti dalla Vianese e sul lanciatissimo Fiorenzuola. Addirittura eroica l'Agazzanese, che ha strappato un pareggio nonostante mezza squadra sia stata fermata da un virus influenzale.
Bene anche Gotico e Castellana Fontana in Promozione, mentre la nuova capolista di Prima è la Lugagnanese.
Poi immagini, tanti gol e commenti anche per Seconda e Terza categoria.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e- mail (zonacalcio@ teleliberta.tv), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp ( 3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni sulle squadre protagoniste del calcio piacentino. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www. liberta. it.
