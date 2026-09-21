Il Fiorenzuola corre ancora ai ripari: dopo Alluci, arriva Casarotti

Il Fiorenzuola corre ulteriormente ai ripari e, dopo l'arrivo di Matteo Alluci dei giorni scorsi, oggi, lunedì 21 settembre, la società rossonera ha ufficializzato l'ingaggio di Enrico Casarotti. Si tratta di un ulteriore centrocampista classe 2003, in grado di agire sia come regista ma anche in posizione più avanzata. Per il 23enne, esperienza anche in Serie C con la maglia del Legnago, nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Vigasio, retrocessa nell'ultimo campionato in Eccellenza veneta.

Per il Fiorenzuola, una corsa contro il tempo per dare alla rosa maggiore consistenza dopo un inizio di stagione schock: quattro gare, nessun punto e zero gol all'attivo.