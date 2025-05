Il Fiorenzuola ha scelto il Ds: è Mario "Todo" Barbieri

Mario “Todo” Barbieri è il nuovo direttore sportivo del Fiorenzuola. La decisione è stata presa in mattinata dopo un colloquio avvenuto tra il presidente Luigi Pinalli. Dopo il mancato accordo col modenese Alberto Biagini, che ha rinnovato il contratto col Cittadella vis Modena, la società rossonera si è messa alla ricerca di un sostituto e dopo qualche contatto la scelta è caduta su di un fiorenzuolano “doc”.

Il curriculum sportivo di Barbieri è un percorso iniziato col Carpaneto, rapporto che è durato quattro stagioni con il passaggio dalla Promozione alla Serie D, poi le positive esperienze del neo diesse con Nibbiano&Valtidone, Borgo San Donnino e Agazzanese.

Parole d’orgoglio per Barbieri il fatto di essere diventato Ds del Fiorenzuola: «È un giorno molto felice per il sottoscritto, perché da fiorenzuolano essere il direttore sportivo della squadra della mia città è un orgoglio notevole. Fiorenzuola è nel mio cuore da sempre. Per me questi sono giorni molto felici ma so che ci aspetta un campionato importante, bisogna ripartire dopo due annate complicate. La vivo come una grande occasione, posso promettere solo di dare il mio meglio ed il mio massimo anche grazie alla serietà della società che mi ha scelto».