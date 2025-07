Il Fiorenzuola presenta domanda di ripescaggio in D

Fiorenzuola interessato al ripescaggio in Serie D. Si apre oggi lo sportello telematico della Lega Calcio per la presentazione delle domande e la società rossonera presenterà la richiesta, corredata di tutta la documentazione. Opportunità concentrata in pochi giorni fino alle ore 14 del sette luglio, dopo di che, gli uffici preposti faranno le loro valutazioni in base ai requisiti finanziari delle richiedenti e alle eventuali rinunce di alcune società in difficoltà economica che libererebbero posti. Le notizie di eventuali riammissioni si conosceranno probabilmente tra il 14 e il 25 luglio.

In tema di mercato continua l’avvicinamento a Milos Malivojevic seconda punta o trequartista, in uscita dalla Vianese. Il giocatore si è preso una settimana di attesa per decidere e siamo alla scadenza. Malivojevic in queste ore da quanto si è appreso, si sta avvicinando molto di più al Fiorenzuola rispetto alle altre pretendenti.

Nel reparto difensivo è dato per probabile l’ingaggio di Gianluca Zucchini classe 1995, in uscita dal Piacenza, ed ex giocatore di Corticella e Carpi