Il Fiorenzuola recupera il 14. l'Agazzanese prende Russo

Ritrovata la via del successo l’Agazzanese ha definito un ulteriore colpo di mercato, innestando nel motore il trequartista di origini partenopee Francesco Pio Russo, classe 1999, preso dal Crema di mister Piccolo. Cresciuto nella cantera dell’Inter, tra gli altri al fianco di bomber Vai, il neo granata vanta un curriculum di tutto rispetto tra le tappe con Pergolettese (in serie C) e poi quelle in D con Virtus Ciserano, Luparense e Crema, mentre l’Eccellenza, sponda lombarda, l’ha già frequentata nelle fila di Castiglione e Codogno.

Fissato a mercoledì prossimo, 14 gennaio, il recupero della sfida sul campo del Corticella rinviato domenica scorsa per neve.

Il centrocampista piacentino Elia Visconti, classe 2000, è passato dal San Marino di Serie D (dove è sceso in campo in 20 occasioni con due gol all’attivo) alla Cavese in Serie C.

Spostando il tiro sul girone D di Serie D dove milita il Piace, da segnalare l’avvicendamento sulla panchina della matricola Correggese, con mister Davide Marchini (ex Progresso, Granamica e Sasso Marconi) che è subentrato all’esonerato Maurizio Domizzi. Fatale, per quest’ultimo, la sconfitta patita per mano della prossima avversaria dei biancorossi di mister Franz, ossia il Cittadella Vis Modena, che ha nel frattempo svincolato il centrocampista esterno, tra le altre ex Fiorenzuola e Vigor, Alessandro Carrozza.

In tema di illustri ex biancorossi da segnalare il ritiro dal calcio giocato del difensore centrale Antonio Pergreffi, già calato nella nuova parte di collaboratore tecnico nello staff del settore giovanile del Modena.