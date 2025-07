Il Fiorenzuola si ritrova per risalire la china

La tradizione della tettoia del ciclismo per la presentazione stagionale del Fiorenzuola. Un rituale che si ripete da anni, non importa quale sia la categoria. Sotto alla tettoia si piantano i semi delle speranza di una stagione. Anche se questa volta che si parte dall’Eccellenza, dopo due retrocessioni consecutive che hanno lasciato il segno. Ma c’è la voglia di ripartire, c’è il desiderio del riscatto. La concorrenza nel campionato di Eccellenza è qualificata e non ci sono obblighi di giovani da schierare, quindi tanti uomini d’esperienza in campo. Che ci sia l’intenzione di non ricadere nelle trappole del passato, in campagne estive fallimentari, lo dimostra l’allestimento di una squadra che stando ai nomi appare di qualità per una stagione finalmente di vertice dopo le magre annate passate in retrovia.

Staff della società valdardese al completo dal presidente Luigi Pinalli, ai vice Giovanni Pighi e Daniele Baldrighi, al team manager Luca Baldrighi, a Pierfiorenzo Orsi a Francesco Pighi. Folta la rappresentanza del Comune guidata dal sindaco Romeo Gandolfi, dalla vice Paola Pizzelli, agli assessori Massimiliano Morganti e Marcello Minari.

La presentazione stagionale della squadra di calcio al velodromo di Fiorenzuola (foto Cavalli)

«Ne ho invitati tanti del Comune - attacca con la solita vena umoristica il presidente Pinalli - perché non si sa mai se poi vengono causa impegni e non volevo in questa importante presentazione, rimanere senza copertura dell’amministrazione comunale. Purtroppo - continua il presidente - si vede quanto siamo caduti in basso, c’è poca tifoseria presente . Cercheremo di riconquistare la loro fiducia al più presto. Con i giocatori ho già parlato e hanno capito come la penso io. Colgo l’occasione - conclude il presidente - per ricordare che la nostra segretaria amministrativa Sandra Foletti, in questi giorni ha compiuto venti anni di attività in seno al Fiorenzuola calcio. Un grande amore per i colori rossoneri unita a una grande professionalità e competenza».

Il presidente del Fiorenzuola, Luigi Pinalli (foto Cavalli)

E’ stato poi il momento dei vice presidenti. Giovanni Pighi è telegrafico ma concreto. «Pochi proclami, spero solo di rimanerci poco in questa categoria» e su questo tema si allinea Daniele Baldrighi. «Negli anni precedenti non è andata bene, vogliamo tornare grandi ma soprattutto ricreare lo spirito di attaccamento a questa società e che è un po’ smarrito. Per questo abbiamo puntato su mister Araldi che è con noi da cinque anni ed ha dimostrato attaccamento ai colori».