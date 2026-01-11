Il Gotico a Montecchio vuole la vetta, derby Castellana-Spes

Il Gotico Garibaldina vuole tornare in vetta al campionato di Promozione e già oggi ha l'occasione per farlo nella seconda giornata del girone di ritorno. I biancorossi, infatti, giocano sul campo della capolista Montecchio, che si trova tre punti sopra e in caso di vittoria sarebbe aggancio.

Appaiato al Gotico c'è il Futura Fornovo Medesano, che riceve il Carpaneto Chero alla caccia di punti salvezza.

Poco più sotto, la Castellana Fontana vuole riprendere la marcia dopo la sconfitta sul campo del Gotico, ma si trova di fronte la Spes Borgotrebbia in un derby molto atteso.