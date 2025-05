Il Gotico prende anche Storchi, Raggi e Spotti ai saluti

Non solo Cossetti, Sartori, Pagani e Valizia ma anche bomber Andrea Storchi (98) si è accomiatato dalla Pontenurese accasandosi al GoticoGaribaldina.

Aria di separazione, invece, tra il club del presidente Lusignani e gli attaccanti Matteo Raggi e Mattia Spotti, sul quale è forte l’interesse della Spes. Tra gli altri attaccanti destinati a cambiare casacca c’è pure Edoardo Visconti (Borgonovese), appetito dalla Spes oltre che dal Carpaneto Chero.

A volte ritornano. Stavolta è il caso del portiere partenopeo Giuseppe Indolfi Raia (89), di nuovo alla guardia della porta dell’Alsenese del confermato mister Edo Guarnieri. Tra i profili nel mirino del Nibbiano&Valtidone c’è pure quello dell’eclettico difensore Riccardo Settti (98), già con mister Rastelli al Borgo San Donnino.

Alfredo Mazzoni è il neo dg del vivaio della Virtus Piacenza, che ha affidato la guida della prima squadra a Davide Scaglia.

La Pontenurese ha confermato anche il difensore Paolo Contini ed ha pure ufficializzato il primo colpo in entrata, che risponde al nome del centravanti Mattia Pellegrini, la scorsa stagione al CarpaChero ed in precedenza al Salsomaggiore. Tornando al capitolo portieri: Andrea Ghezzi (01), ex Sannazzarese, è il nuovo numero 1 della Pianellese, mentre Mattia Rebecchi (97), ex Virtus, è passato in forza alla Borgonovese.

Al seguito di mister Di Donna, neo tecnico del Samurai, anche un altro ex Sannazzarese quale l’attaccante esterno Calogero Simone. Reduce dalla proficua collaborazione col San Giuseppe il sempreverde Bruno Parenzan ha sposato la causa della Libertas del presidente Cella, dove fungerà da team manager della prima squadra e da responsabile della preparazione dei portieri, anche del vivaio.

La Spes del neo mister Stefanelli ha fatto suo il portiere Filippo Castagnetti (ex CastFontana) e conterà ancora Platè, Bertelli e Battaglino, mentre l’attaccante Mannu ed il centrocampista Roger Mawa sono ai saluti.

Addio con tutti gli onori del caso anche tra il difensore Pippo Marabelli (oltre 300 presenze in 11 anni di fedele e proficuo servizio) e la CastFontana, “Spillo” Ponzini è il neo allenatore della Pol.Bieffe.

La Travese ha confermato mister Stefano Bellassi. Claudio Lusignani è il neo diesse del Vigolzone.