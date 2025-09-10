Il Karate Farnesiana riparte con due grandi risultati

Per il Karate Piacenza Farnesiana si riapre la stagione agonistica, dopo una breve pausa estiva, con un grande risultato all’Open League di Lignano Sabbiadoro, competizione valevole per il ranking della nazionale giovanile azzurra di karate Fijlkam, alla quale hanno preso parte 300 società provenienti da tutta Italia.

Eva Dallavalle nella categoria cadetta -54 kg (già vicecampionessa d’Italia 2023) ha conquistato la medaglia di bronzo, vincendo tre incontri con grande determinazione e successivamente perdendo in finale di poule di misura con una fortissima atleta lombarda. Nella finale per il bronzo ha quindi battuto l’atleta della Campania, che attualmente è campionessa d’Italia e titolare della nazionale azzurra.

Ginevra Livelli nella categoria -61 kg ha disputato cinque incontri, perdendone uno solo; nella finale per il bronzo ha dimostrato grinta e tattica davvero eccellenti.

I prossimi obiettivi della società piacentina guidata dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli e dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni sono in settembre l’Open Wkf di Kraji (Slovenia) e in ottobre i campionati Italiani Fijlkam a squadre regionali (Ctr) che si terranno ad Urbino.