Il Karate Mas torna da San Secondo con due ori

Nei giorni scorsi si è svolta la fase regionale di qualificazioni al Trofeo Coni al palazzetto dello sport di San Secondo (Parma), che ha visto la partecipazione dei karateka under 14 dell'Emilia Romagna.

Due gli atleti del Karate Mas di Monticelli che hanno preso parte alla competizione: Matteo Chidu e la caorsana Michelle Rizzoli, entrambi impegnati nella specialità kumite (combattimento a contatto controllato). Entrambi hanno conquistato il gradino più alto del podio, mettendosi al collo la medaglia d’oro. Per Michelle, oltre al primo posto, anche il diritto di partecipare alla fase nazionale del Trofeo Coni, che si terrà dal 28 settembre al primo ottobre a Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia.