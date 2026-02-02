Il ko del Piace e il trionfo del Nibbiano a Zona Calcio
Dalla sconfitta dei biancorossi al ritorno della Terza: gol, immagini e commenti dalle 20.30 su Telelibertà. Ospite Mustacchio
Redazione Online
|3 ore fa
Il fine settimana del calcio piacentino si era aperto con lo strepitoso trionfo del Nibbiano&Valtidone sulla Spal nella finale regionale della Coppa Italia di Eccellenza e si è chiuso con la sconfitta del Piacenza sul campo della Pistoiese nel big match di Serie D. Saranno questi i tempi portanti della puntata di questa sera di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.
In primo piano il ko dei biancorossi, che ha reso ancora più difficile la scalata verso la vetta del girone D. Ospite in studio, oltre ai consueti opinionisti, l’attaccante Mattia Mustacchio.
Poi spazio allo storico successo del Nibbiano in Coppa, con i biancazzurri che hanno esultato anche ieri per il successo in campionato della Pontenurese sulla Vianese.
E poi l’analisi dei campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria, con gol, immagini e commenti.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
