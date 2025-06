Il Libertas entra nel vivo: stasera le semifinali

Da una parte le squadre veterane del torneo, i campioni in carica di Todos Team Valtidone Auto e i finalisti 2024 (sconfitti solo ai rigori) di Acd Fiore/Forelli Cromature. Dall’altra le nuove leve, i giovanissimi di New Team Varzi e la sorpresa, ma fino ad un certo punto, dei ragazzi di Ice.

Le semifinali del 51esimo torneo Libertas, in programma questa sera, sono una sfida fra generazioni. Alle 20.45, Todos Team sfiderà Ice per avvicinarsi al quarto trofeo consecutivo, per un dominio ininterrotto partito dal 2022 (ma messo a dura prova nei quarti contro Ristorante da Jenny, con vittoria allo scadere dei supplementari). Alle 22.15, invece, spazio all’esperienza di Acd Fiore/Forelli Cromature, che dovrà vedersela con un New Team Varzi mai così pronto.

Tra le squadre viste in queste settimane al Calamari, proprio i pavesi sono forse quelli con la storia più interessante. Nelle loro fila, diversi giocatori cresciuti nelle giovanili del Piacenza come il difensore Lorenzo Gandolfi, l’attaccante Darian Hrom, il centrocampista Jacopo Cabella o il portiere Cristian Fossati (’06), in luce nei tornei estivi (decisivo il rigore parato nei quarti del Libertas contro Cima Spa) e sotto la lente di ingrandimento del Piacenza che potrebbe richiamarlo alla base fra i portieri di mister Franzini.

