Il locale di famiglia trasformato in un tempio milanista

Quando si percorre via Mantova in quel di San Nazzaro si capisce subito che aria tira, quella del profumo delle sette Champions League vinte e di 126 anni di storia, di campioni leggendari come Van Basten e Maldini (solo per citarne alcuni), ma soprattutto di una fede vera che porta a creare qualcosa di unico. Unico proprio come il bar “Il Milanista”, un piccolo grande cuore rossonero situato nei pressi dell'oratorio del paese e inconfondibile anche solo visto da lontano o di passaggio. Il cancello vicino all'entrata è dipinto di rossonero e già questo anticipa che siamo in clima calcistico, ma il locale in sé è una vera chicca: esterno con tendone del Milan, foto di glorie dai campioni di Nereo Rocco a quelli di Arrigo Sacchi, ma soprattutto i tavolini del dehors realizzati con le formazioni vincenti del 1968-69 o del 1988-89 fino a quella dell'ultimo scudetto vinto nel 2022. Entrando, si nota subito sopra il balcone una foto che fa venire la pelle d'oca a qualsiasi tifoso rossonero, quella del rigore decisivo di Shevchenko a Manchester nella notte del trionfo della Champions del 2003. «Il ricordo più bello che ho di questa mia fede per il Milan, quel rigore decideva chi doveva salire in Paradiso e chi andare all'inferno, vincemmo noi e fu indimenticabile»: queste sono le parole di Alberto Dallavalle, che dal 2021 gestisce questo locale a San Nazzaro. «Ha però una storia molto più lunga alle spalle – ha raccontato – venne fondato negli anni '60 da mia madre Mirella come Bar Costa Rica, era anche una trattoria che portava il suo nome che io ho mantenuto nell'insegna ancora adesso. Quando è mancata, dopo un po' di tempo ho deciso di dare vita a un luogo che rispecchiasse il mio amore per questa squadra ed ecco il risultato».