Il Lugagnano Off Road si presenta: «Riferimento per il paese»

Il teatro comunale del paese ha tenuto a battesimo la presentazione ufficiale del Lugagnano Off Road, con la comunità valdardese che ha abbracciato un polo aggregativo e sportivo che rappresenta una realtà importante e pronta al 2026 sul sellino.

«Siamo orgogliosi - le parole del sindaco Antonio Vincini - di tutto ciò che la società fa sul territorio. L’impegno è essenziale per la comunità e per le famiglie, ringrazio tutto il team». «Questi giovani - ha fatto eco Alessandra Gatti, assessore comunale alla Cultura - compiono uno sforzo importante, che si affianca all’impegno profuso a scuola. E’ essenziale costruire un futuro solido. Auguro un buon anno di gare, di impegni nello sport e non solo».

Due le new entry: Emma Sara Riccardi e Andrea Finocchiaro, accolte dal direttivo guidato dal presidente Paolo Dadomo, che ha ringraziato l’Amministrazione comunale, i tecnici e i volontari, «l’anima della nostra società», oltre a ricordare ai ragazzi la sicurezza rispettando il Codice della strada.

Dal canto suo, il segretario Luciano Vespari ha ricordato gli appuntamenti tradizionali della stagione, con la Valdarda Bike il 5 e 6 settembre e gli eventi nazionali che da diverse stagioni hanno reso la società un punto di riferimento riconosciuto da tutti. Il consigliere Eros Orsi, invece, ha rimarcato l’importanza degli allenatori e degli accompagnatori, chiamati sul palco uno a uno. «Sono quelli - le sue parole - che ogni settimana sono al nostro fianco, l’ossatura portante della nostra società».

Prima della chiusura, Vespari ha ricordato con forza l’importanza della scuola di mountain bike, riconosciuta a livello nazionale e capace di formare non solo atleti, ma persone.

A chiudere la giornata, il team manager Ilario Silva, che ha rimarcato quanto la Lugagnano Off Road creda nei giovani, nella loro crescita e nella forza dello sport come strumento educativo e sociale: «Stiamo crescendo costantemente e la soddisfazione è tanta. La passione è quello che muove tutto: vederli impegnati in qualcosa di serio è per me tutto. Non ho figli, ma per me ognuno di loro lo è. Guardando alla stagione 2025 mi aspettavo qualcosa di più, specie dal punto di vista della continuità. Quest’anno abbiamo nuovi ingressi, l’auspicio è fare sempre meglio».

La rosa

Questa la rosa oltre alo staff tecnico e dirigenziale del Lugagnano Off Road, società impegnata nel panorama del fuoristrada, con la stagione 2026 di mountain bike alle porte. Diciotto i componenti della squadra agonistica (sedici giovanili oltre a un Elite e a una Donna Elite), mentre diciassette sono i Master.

Esordienti 2° anno: Gianluca Gaudenzi, Nicola Gruppi, Luca Franchini

Allievi primo anno: Nicolò Castellana, Lorenzo Sesenna

Allievi 2° anno: Mathieu Longinotti, Filippo Cavalieri

Donne Juniores: Emanuela Cavalieri, Emma Sara Riccardi

Juniores: Federico Tonoli, Matteo Mazza, Gabriele Iannamorelli

Under 23: Rayan El Meksali, Alberto Cavalieri, Andrea Finocchiaro

Elite: Luca Cerri

Donne Elite: Marianna Gilioli

Master: Edyta Kaminska, Claudia Agnelli, Giovanni Bonomini, Stefano Marcotti, Damiano Zucconi, Paolo Condi, Michele Caricato, Massimo Ghisoni, Claudio Iannamorelli, Matteo Nefori, Mauro Tosini, Enrico Gandolfi, Carlo Zuccolini, Pietro Riboni, Ilario Silva, Roberto Vincini, Francesco Ferrari.

Tecnici: Eros Orsi, Romano Graffi, Leonardo Di Pierdomenico, Massimiliano Rocco, Giuseppe Galassi, Lodovico Prati, Lorenzo Moschini, Mattia Magnani

Dirigenti: Ilario Silva, Letizia Marzani, Dario Mazza, Stefano Cavalieri, Bachir El Meksali, Andrea Castellana.