Il magico Natale del Piace a Zona Calcio, ospite Polenghi
Alle 20.30 su Telelibertà l'ultima puntata del 2025, focus anche sui dilettanti
Redazione Online
|2 ore fa
Il "mago" Stefano D'Agostino ha reso felice il Natale dei tifosi del Piacenza con la tripletta che sabato ha consentito ai biancorossi di vincere a Crema e di arrivare, visti i risultati di ieri, al secondo posto del girone D di Serie D. A tracciare il bilancio di questa prima parte di stagione ci penserà il presidente Marco Polenghi, ospite questa sera alle 20.30 di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, arrivata all'ultima puntata del 2025. I tifosi biancorossi che vogliono interagire con il massimo dirigente biancorosso possono mandare una e-mail ([email protected]) o un messaggio Whatsapp (3355438909) sin dalla mattina.
Per l'occasione, saranno presenti in studio tutti gli opinionisti che nel corso delle settimane si sono alternati nell'analisi del campionato del Piacenza e che, nella seconda parte, analizzeranno le gare di Coppa che si sono giocate ieri e i gironi di andata dei dilettanti, dall'Eccellenza alla Terza categoria.
Come sempre, dunque, tanti gol, immagini e commenti per salutare al meglio l'anno che sta per finire.
