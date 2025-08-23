Il Milan con il Sassuolo domani al Pavesi di Fiorenzuola

Parte la Women's Cup e sarà Fiorenzuola il palcoscenico di una sfida in rosa di prestigio: al Pavesi infatti, domenica alle 20.30, il MIlan se la vedrà con il Sassuolo. Rossoneri che hanno scelto il Pavesi a causa dei lavori di riammodernamento all’interno della PUMA House of Football.

La squadra di Suzanne Bakker, alla guida di un gruppo che unisce giovani talenti e giocatrici di esperienza internazionale, punta a consolidare il percorso di crescita iniziato durante la scorsa stagione in tutte le competizioni. Domenica sarà la volta della Women’s Cup e a seguire le ragazze saranno impegnate nel Campionato di Serie A e in Coppa Italia.

«Contiamo molto sulla vicinanza e sul calore dei nostri tifosi. Sarà importante sentire il loro sostegno anche qui a Fiorenzuola», ha dichiarato Bakker. La Coach olandese, che inizierà la sua seconda stagione in rossonero ha anche aggiunto: «Durante la scorsa stagione abbiamo messo nel nostro bagaglio tanta esperienza, avendo affrontato i top team anche nella Poule Scudetto. Queste sfide ci hanno fatto crescere e ci permettono oggi di prepararci con maggiore consapevolezza alle nuove sfide che ci attendono».

Il Club rossonero si sta rivelando molto attivo in questa sessione di mercato. Elisabet Spina, Head of Women Football, ha infatti rafforzato la rosa con gli innesti di Sandra Estevez Ogalla, Kay-Lee De Sanders, Milicia Keijzer, Kayleigh Van Dooren e Soo-Jeong Park, giocatrici chiamate a dare il loro contributo alla squadra nel corso della stagione.