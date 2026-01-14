Il Nibbiano domina il Mezzolara: finale contro la Spal
Coppa Italia Eccellenza - La semifinale finisce 2-0: gol di Lancellotti e Carrasco. Ultimo atto il 31 contro la nobile decaduta
Marco Villaggi
|2 ore fa
L'esultanza del Nibbiano ©Libertà/Angela Petrarelli
Con un gol per tempo il Nibbiano&Valtidone liquida la pratica Mezzolara, regalandosi la terza finale (nelle ultime quattro stagioni) della Coppa Italia regionale di Eccellenza. Il 31 gennaio, in campo neutro, se la vedrà con la nobile decaduta Spal (oggi Ars et Labor Ferrara), a sua volta vittoriosa ai rigori sul BrescelloPiccardo dopo lo 0-0 al 90’.
Netto il dominio messo in campo ieri sera al Bertocchi dalla squadra di Luca Rastelli, tornata giocare ai suoi migliori livelli, tanto che lo scarto a spese della capolista del girone B avrebbe potuto essere maggiore.
Qualificazione griffata dai centri di Lancellotti e Carrasco e da una prestazione collettiva davvero importante, in linea con quanto di buono espresso da Jakimovski e compagni nella prima parte di stagione.
Il tabellino
Nibbiano&Valtidone: Serena, Tambussi, Setti, Alcibiade, Ababio (46’ st Ranelli), Boccenti, Piscicelli (32’st Fogliazza), Jakimovski, Grasso (32’st Minasola), Lancellotti, Carrasco (25’st Spaviero). A disp: Guerci, Iasoni, Vecchi, Bassoli, Javi Boix. All: Rastelli.
Mezzolara: Cipriani, Derjai (32’st Mannarino), Monaco (11‘st Aloisi), Dalmonte (11’st Morisi), Bungaja, Chmangui, Molossi, Cavini (19’st Battisti), Salonia (11’st Vinci), Ganzaroli, Fabretti. A disp: Galli, De Lucca, Cocchi, Filippetti. All: Zecchi.
Arbitro: Romini di Ravenna (Merioni-Sacconi).
Reti: 40’pt Lancellotti, 3’st Carrasco.
