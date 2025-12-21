Il Nibbiano è un rullocompressore, il Fiorenzuola saluta la Coppa

Il Nibbiano&Valtidone è inarrestabile: non solo il primo posto in classifica al termine del girone di andata da imbattuto, anche in Coppa Italia la squadra di Luca Rastelli si dimostra superiore a chiunque e vola in semifinale. Lo fa piegando con straordinaria scioltezza la grande rivale Vianese, abbattutta con i gol di Piscicelli e Grasso nel primo tempo, prima del tentativo di rimonta dei reggiani con Cappelluzzo in avvio di ripresa. Nel finale, il calcio di rigore di Alcibiade ha regalato a Jakimovski e soci lo sbarco in semifinale dove non ci sarà il derby con il Fiorenzuola, eliminato a sorpresa per mano del Brescello. I rossoneri, dopo la rete iniziale di bomber Fanti, hanno trovato la rete del pari con il rigore trasformato da Piro ma l'autorete di Pertica nel secondo tempo ha sancito l'eliminazione dei ragazzi di Araldi che hanno fallito a ripetizione la chance per il 2-2, ma che hanno anche rischiato di incassare la terza rete.

In Promozione, Castellana meritatamente ai quarti. Gol partita di Rossi su assist del neoentrato Mattioli e altre occasioni create, nel finale rigore sbagliato da El Yamani. Espulso Ciotola per proteste, unica occasione ospite al 52' st col portiere del Fornovo salito all'ultimo, para Pittaluga.

In Prima Categoria, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari con gol annullato a Squintani per fuorigioco molto dubbio, ai calci di rigore la Borgonovese si è inchinata al Fidenza. Decisivo per i rossoblu l'errore di Granata, con Mawa che, al quinto rigore, ha sprecato il match-ball.

Coppa Italia di Eccellenza (quarti di finale in gara unica)

Mezzolara-Massa Lombarda 1-0

Pietracuta-ARs Et Labor Ferrara 1-2

Nibbiano&Valtidone-Vianese 3-1

Brescello-Fiorenzuola 2-1

Coppa Italia di Promozione (ottavi di finale in gara unica)

Vis Novafeltrica-Bellariva 3-1

Casumaro-Vasanterno 3-1

Bibbiano-Riese 2-0

CastellanaFontana-Futura Fornovo Medesano 1-0

Cervia United-Bagnacavallo 4-2

La Pieve Nonantola-Petroniano 2-0

Solierese-Castelnuovo 5-4

Sp. Scandiano-Bagnolese 2-0

Coppa Italia di Prima Categoria (ottavi di finale in gara unica)

Borgonovese-Fidenza 4-5 d.c.r. (0-0 dopo i tempi regolamentari)

Polinago-Modenese (sospesa)

Copparo-Reno Molinella 2-0

Due Emme-Torconca Cattolica 2-0

Fontanelice-Savio

San Damaso-Guastalla

Solignano-Viadana 3-1

Real Salabolognese-Sporting Airone (alle 17.30)