Il Nibbiano giocherà a Borgonovo, in panchina ancora Rastelli

Il Nibbiano&Valtidone, nella stagione 2025/2026, disputerà le proprie gare interne al Curtoni di Borgonovo. È questa la novità emersa nelle ultime ore e che sembra ormai certezza dopo l'incontro tra la realtà del presidente Valter Alberici, neopromossa in Serie D e quella rossoblù, guidata dal presidente Daniele Maini. Un'intesa che consentirà alla formazione di mister Luca Rastelli di ovviare alla mancanza dei requisiti necessari per la D del campo Molinari di Nibbiano. Un accordo che dovrebbe prevedere anche una collaborazione per l'allestimento di una formazione di Juniores Nazionali.

Non è l'unica novità che giunge dalla Valtidone: ufficializzato l'accordo tra il Nibbiano&Valtidone e Luca Rastelli che dunque guiderà la squadra anche in Serie D per la terza annata consecutiva alla corte del presidente Valter Alberici.