Il Nibbiano inizia nelle Marche una settimana decisiva

Un serio esame tira l’altro per il Nibbiano&Valtidone, che dopo aver espletato a dovere la pratica Rolo con conseguente allungo in vetta, a + 7, nel girone di campionato è atteso quest’oggi (14.30) dalla sfida d’andata dei quarti di finale della Coppa Italia d’Eccellenza a domicilio del K Sport Montecchio Gallo, a sua volta prim’attrice nel girone unico delle Marche.

Sfida che si gioca allo stadio “Spadoni” di Montecchio Vallefoglia, provincia di Pesaro Urbino, dove la squadra del presidente Valter Alberici e mister Luca Rastelli avrà almeno una cinquantina di sostenitori al seguito; pochi ma buoni, in viaggio sul pullman messo a disposizione dalla società. La comitiva biancazzurra, previa seduta di allenamento, è invece partita nel tardo pomeriggio di ieri alla volta di Montecchio, dove il tecnico può contare su tutti gli effettivi ad eccezione del lungodegente Bini, peraltro componente dello staff e in fase di recupero dall’operazione al ginocchio, e di capitan Jakimovski, alle prese con una lieve noia muscolare che non dovrebbe comprometterne la presenza nell’atteso derby di domenica al “Pavesi” contro il Fiorenzuola.

La concentrazione in casa Nibbiano è tuttavia unicamente focalizzata sulla sfida odierna, al cospetto di un’avversaria forte e tra l’altro gasata a mille dopo il successo di domenica, con relativo sorpasso in vetta, contro la blasonata Fermana (3-1).