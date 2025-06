Il Nibbiano prende Hasanaj, colpaccio Ziano: Menzani

Di assoluto rilievo l’ultimo acquisto a firma del Nibbiano&Valtidone, che ha bruciato illustri contendenti vestendo di biancazzurro l’eclettico centrocampista Arber Hasanaj (98), la scorsa stagione vissuta a metà tra Sammaurese e Terre di Castelli e dal curriculum rapportato in prevalenza alla Serie D.

Altri due rinforzi di categoria per il centrocampo della Pontenurese: presi Umberto Orlandi (98), ex Salso, e Marco Compiani (96), ex Fidentina.

Colpo grosso dello Ziano, che ha innestato nel motore il difensore esterno Michele Menzani (05), scuola Parma nonché ex Nibbiano e GoticoGaribaldina. Grigiorossi che hanno inoltre confermato Enrici e Lucchini.

Gotico ai saluti con Ciccio Cosenza e Zanaboni (oltre che con Raggi e Milani, promessi sposi al SanColombano), mentre dall’Under 19 promossi in Prima squadra i promettenti Achilli, Benedetti, Ciotola, Guglielmetti, Molinari e Pasini.

Tra gli svincolati anche il portiere Lorenzo Pancini (98, ex Alsenese e Sannazzarese).

La Virtus ha preso il difensore Kevin Bellinzona (00, ex Ziano), oltre a confermare il fedelissimo portiere Luca Masiello (99) ed il difensore Lorenzo Benedetti (05). Al San Polo l’ex centrocampista di Lugagnanese e Drago, Mohamed Diarrasouba (98).

Tra i nuovi volti dell’Arquatese anche quello del giovane centrocampista Elia Villa, preso dalla juniores dell’Alsenese.