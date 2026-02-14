Il Nibbiano vuole l'allungo nel big match
La capolista riceve al Molinari la Vianese, seconda della classe a quattro punti
Marco Villaggi
|2 ore fa
Tra la doppia sfida degli Ottavi di Coppa con la Sangiovannese (ritorno mercoledì in toscana dopo il 2-1 dell’andata), ecco una sfida cruciale nella corsa al titolo d’Eccellenza per il Nibbiano&Valtidone di mister Luca Rastelli, ossia l’ormai “clasico” ad altissima quota con la Vianese di Umberto Sarnelli. Confronto che va in scena al “Molinari” di Nibbiano (ore 15) e che vede di fronte la capolista in biancazzurro (54) e la damigella reggiana, sotto di quattro lunghezze, appaiata al Fiorenzuola. Giusto poi non sottovalutare la straordinaria matricola Pontenurese, a quota 49.
È il terzo atto stagionale tra le due sfidanti in questione, già fiere rivali anche ai playoff nel passato torneo, con parziale di due successi all’attivo per Jakimovski e compagni, vincenti all’andata con gol di Boccenti e poi nei Quarti regionali di Coppa (3-1).
I numeri, che non mentono mai, dicono che la prim’attrice vanta l’attacco più prolifico (45) e la difesa meno battuta (9) del girone e non solo, mentre la Vianese è seconda nei gol al passivo (11) e terza per quelli all’attivo (42). Cifre da urlo per entrambe, insomma, mentre è in parità il dato tra l’unico passo falso casalingo della squadra di patron Valter Alberici e la sola sconfitta esterna (a Pontenure) patita dai reggiani. Vianese che recupera bomber Bertetti e perde lo squalificato Cortesi, nel Nibbiano torna disponibile Alcibiade.
A proposito di cannonieri, oltre a Grasso, la squadra di casa ne ha già messi a referto altri tredici, o meglio dodici visto che Poesio non fa più parte della compagnia. Dalla proverbiale capacità di comandare il gioco, attraverso tanto palleggio per poi affondare i colpi nei momenti più opportuni, il team di Rastelli potrebbe muovere un altro passo fondamentale nella corsa al salto in Serie D.
ECCELLENZA
Risultati
Classifica
Risultati
Classifica
