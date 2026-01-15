Il passato biancorosso di Rinaldi, portiere del giorno

'uomo-copertina dei recuperi di Serie A di ieri sera è il portiere del Parma Filippo Rinaldi, che al debutto nella massima serie ha fermato il Napoli, rallentandone la corsa.

Rinaldi è stato l'estremo difensore del Piacenza nell'ultima, sfortunata, stagione di Serie C nel 2022-23.

Come ricordano gli esperti di storiapiacenza1919.it, è inquadrato come quarto portiere dei ducali dietro a Suzuki, Corvi e Guaita, ha potuto finalmente debuttare nella massima serie dopo una gavetta che lo ha visto anche a Montevarchi, Olbia e FeralpiSalò (14 clean sheet la scorsa stagione), tutte in Serie C.

Nato a Montecchio Emilia il 4 dicembre 2002, era arrivato al Piacenza dal Parma con i galloni di "dodicesimo" dietro al titolare designato Dario Anatrella. L'infortunio estivo di quest'ultimo le frequenti incertezze del suo sostituto Tintori spalancano ben presto le porte a Rinaldi, e Scazzola appena subentrato a Scalise lo fa debuttare il 9 ottobre 2022 in casa con la Juventus NG (3-3).

A fine stagione conterà 20 presenze in campionato con 28 gol subiti, risultando il portiere più impiegato anche dopo l'ingaggio invernale dell'esperto Nocchi. Pur tra qualche comprensibile incertezza dovuta anche alla giovane età sarà il più positivo tra i vari portieri alternati in quella stagione, proseguendo poi il suo percorso di crescita che lo ha portato anche alla Nazionale Under 21 con cui ha esordito il 4 giugno 2024 contro il Giappone.