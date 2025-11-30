Il Piace batte il Sant'Angelo, decidono D'Ago e Lord

Buona vittoria casalinga del Piacenza, che liquida 2-0 il Sant’Angelo senza troppi problemi con un gol per tempo, reti firmate da D’Agostino e Lordkipanidze. In un pomeriggio di festa al Garilli, iniziato col saluto allo storico bomber Dario Hubner in visita allo stadio, i biancorossi danno continuità al successo di Treviglio e centrano il sesto risultato utile di fila. Migliora anche la classifica: Silva e compagni ora si trovano a -3 dalla capolista Pro Sesto, prossima avversaria in trasferta domenica prossima e che oggi ha superato 2-0 la Pistoiese nello scontro diretto.

La cronaca della gara

Dopo un inizio in cui gli ospiti lasciano campo e possesso ai padroni di casa che però non trovano spazio per sfondare, al 20’ la prima occasione piacentina: Trombetta è murato da Cottarelli sull’assist di Campagna da sinistra.

Cinque minuti dopo si sblocca la sfida. Stavolta è un’incursione sulla destra di Lordkipanidze a liberare D’Agostino al limite dell’area, il cui mancino indirizzato nello specchio è deviato da Diop e supera l’incolpevole Mezzadri per l’1-0.

Piace che prende fiducia col vantaggio e ci riprova su punizione, ma il colpo di testa di Trombetta sul cross di D’Agostino è debole.

La ripresa parte col mancino di Mangni dai 20 metri, alto di poco, e poi il destro di D’Agostino che si accentra dalla sinistra, ma chiude troppo. Grande chance per Trombetta poco dopo, che però si fa ipnotizzare a tu per tu col portiere Mezzadri, che salva in angolo.

Biancorossi comunque molto positivi nella ripresa, tanto da restare costantemente nella metà campo avversaria. Raddoppio al 70', quando un’invenzione di Poledri apre il campo al 2-0 di Lordkipanidze con uno splendido appoggio aereo. Nel finale, spazio anche ai giovani Pizzi e Nicola Trombetta (esordio in campionato). Piacenza che arriva alla vittoria senza troppi problemi: secondo successo di fila e ricarica verso la sfida cruciale di Sesto San Giovanni.

Il tabellino

Piacenza-Sant’Angelo 2-0

Piacenza (4-3-1-2): Ribero; Cabri, Silva, Sbardella, Bertin; Lordkipanidze (38’ s.t. Taugourdeau), Putzolu, Poledri; Campagna (18’ s.t. Mazzaglia); D’Agostino (43’ s.t. Bianchetti), Trombetta M (48’ s.t. Trombetta N). All. Franzini. Panchina: Kolgecaj, Arba, Mustacchio, Martinelli, Pizzi.

Sant’Angelo (4-3-3): Mezzadri; Di Bitonto, Diop (32’ p.t. Rao), Cottarelli, Ovalle (6’ s.t. Grandinetti); Guerrini (6’ s.t. Confalonieri), Gritti, Strechie; Bramante (6’ s.t. Bernardini), Mangni (27’ s.t. Dalcerri), Mariani. All. Gatti. Panchina: Cattaneo, Manzoni, Dioh, Spairani.

Arbitro: Sarcina di Barletta.

Reti: 25’ p.t. D’Agostino; 25’ s.t. Lordkipanidze.

Note: ammoniti Campagna, Mangni, Strechie. Angoli 4-2. Recupero 3’-4’. Spettatori 1703, di cui 1345 abbonati.

SERIE D

