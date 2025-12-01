Il Piace che vede la vetta stasera a Zona Calcio
Appuntamento alle 20.30 su Telelibertà: ospite il biancorosso Bertin, poi gol e commenti dall'Eccellenza alla Terza categoria
Redazione Online
|1 ora fa
Il Piacenza continua la sua marcia di avvicinamento verso la vetta del girone D di Serie D battendo 2-0 il Sant'Angelo e salendo a soli tre punti dalla nuova capolista Pro Sesto, a cui farà visita domenica in uno scontro diretto fondamentale. L'analisi della gara di ieri e l'avvicinamento a quella di Sesto San Giovanni saranno in primo piano nella puntata di questa sera di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. Ospite in studio, il terzino biancorosso Enrico Bertin.
Nella seconda parte, spazio come sempre all'Eccellenza e alla Promozione, che per una volta non hanno regalato le soddisfazioni delle scorse settimane. Il Nibbiano è stato bloccato sul pari dal Mutina e raggiunto in vetta dalla Vianese, passata a Fiorenzuola. Pari anche per la Pontenurese e sconfitta per la Bobbiese. In Promozione, pareggio per il Gotico Garibaldina capolista (agguantato dal Montecchio in testa), sconfitta per la Castellana inseguitrice e vittorie salvezza per Spes e Carpaneto Chero.
Infine, gli appassionanti campionati di Prima e Seconda categoria e la Coppa di Terza, con tanti gol, immagini e commenti.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
Nella seconda parte, spazio come sempre all'Eccellenza e alla Promozione, che per una volta non hanno regalato le soddisfazioni delle scorse settimane. Il Nibbiano è stato bloccato sul pari dal Mutina e raggiunto in vetta dalla Vianese, passata a Fiorenzuola. Pari anche per la Pontenurese e sconfitta per la Bobbiese. In Promozione, pareggio per il Gotico Garibaldina capolista (agguantato dal Montecchio in testa), sconfitta per la Castellana inseguitrice e vittorie salvezza per Spes e Carpaneto Chero.
Infine, gli appassionanti campionati di Prima e Seconda categoria e la Coppa di Terza, con tanti gol, immagini e commenti.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.