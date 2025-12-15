Il Piace che vola stasera a Zona Calcio: ospite Zerminiani
Lo straordinario momento di forma dei biancorossi e l'ultima giornata di andata dei dilettanti dalle 20.30 su Telelibertà
Redazione Online
|3 ore fa
La comoda vittoria sul Tropical Coriano ha confermato lo straordinario momento di forma del Piacenza di mister Arnaldo Franzini, che ha inanellato l'ottavo risultato utile consecutivo e si mantiene a tre punti dalla capolista Lentigione. Se ne parlerà in apertura di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal giornalista Michele Rancati, in onda ogni lunedì a partire dalle 20.30. Tra i temi, anche la prossima sfida di campionato (sabato sul campo del Crema) con cui si chiuderanno il girone di andata e il 2025 e le prospettive per l'inizio del 2026, a cominciare dal mercato , che dovrebbe portare in dote un nuovo attaccante. Ospite in studio, il direttore sportivo Carlo Zerminiani, la persona giusta con cui approfondire tutti questi argomenti.
Poi spazio all'ultima giornata del girone di andata per Eccellenza, Promozione e Prima categoria, che ha incoronato campioni d'inverno rispettivamente il Nibbiano, la parmense Montecchio e lo Ziano. Immagini, gol e commenti con gli ospiti e gli opinionisti in studio.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
