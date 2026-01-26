Il Piace femminile dilaga e allunga in testa

Una vera e propria valanga biancorossa si abbatte sulla malcapitata Sammartinese e il Piacenza femminile conquista la testa della classifica in solitaria. Nel match casalingo della nona giornata del girone unico di Eccellenza le ragazze di mister Totò Rizzo vincono con il sorprendente risultato di 8-0 nonostante le assenze, visto che in settimana non hanno potuto aggregarsi al gruppo Mainardi, Garbazza, D’Auria e Matilda Tramelli.

La gara finisce praticamente dopo una decina di minuti con le ospiti prese d’assalto, al 4’ minuto Baffi entra in area e in diagonale sblocca il risultato, tre minuti più tardi doppietta per lei con una conclusione da fuori area per il raddoppio. Al 9’ minuto calcio di punizione di Del Miglio e 3-0 che certifica il monologo biancorosso, il 4-0 lo segna a metà frazione Cervini ben imbeccata da Piovani e tiro a giro sul palo opposto. Prima del doppio fischio del direttore di gara Martani fa pokerissimo saltando la diretta avversaria e depositando il pallone in rete. Nella ripresa girandola di cambi e gestione del match, ma la voglia di fare male non ferma le piacentine che con Pedrini, su corner di Del Miglio, insacca il 6-0. A metà frazione c’è gloria anche per la neoentrata Fulgoni che si invola tra le linee e batte la numero uno della Sammartinese per la settima volta, il definitivo 8-0 arriva a un quarto d’ora dal termine con Baffi che sigla la tripletta personale.

Negli spogliatoi la grande festa alla notizia della sconfitta dell’Imolese: ora il Piacenza è primo in solitaria con tre lunghezze di vantaggio sulle seconde, mancano solo tre gare al termine della sessione regolare.

Il tabellino

Piacenza-Sammartinese 8-0

Piacenza: Orlando, Pagani (20’ st Bissi), Grazio (25’ st Frattini), Pedrini, Tramelli A., Del Miglio (20’ st Fulgoni), Cervini (10’ st Bottini), Piovani, Martani (1’ st Loni), Baffi, Amorim. All.Rizzo.

Reti: 4’ e 7’ pt, 30’ st Baffi, 9’ pt Del Miglio, 25’ pt Cervini, 45’ pt Martani, 10’ st Pedrini, 25’ st Fulgoni.