Il Piace la ribalta, poi si fa raggiungere dalla Pistoiese

Finisce 2-2 il big match tra Piacenza e Pistoiese. Buona prova dei ragazzi di Franzini al cospetto della corazzata toscana, dopo un primo tempo in sordina con l'unico acuto del vantaggio ospite firmato da Venturini il Piace ribalta tutto nella ripresa con Putzolu e Mustacchio. La rete di Gennari rovina la festa al Garilli, ma la squadra conferma i progressi delle ultime partite.

La prima occasione è per il Piacenza, cross di Mustacchio per D'Agostino che dal cuore dell'area calcia debolmente tra le braccia di Giuliani. I biancorossi tengono bene il campo, ma al primo tiro in porta la Pistoiese passa: cross basso dalla destra respinto non benissimo dalla difesa, arriva Venturini che da fuori area buca Ribero. Immediata reazione, cross di Zaffalon e colpo di testa di Mustacchio parato da Giuliani, poi punizione di Taugourdeau che trova ancora il portiere in presa sicura. Piacenza che non merita di essere sotto e a inizio ripresa mette le cose a posto grazie a Putzolu che si inserisce in area piccola sul cross di Taugourdeau e batte Giuliani. Biancorossi trasformati che addirittura la ribaltano, contropiede di Mustacchio che serve D'Agostino, cross del trequartista ancora per Mustacchio che al volo segna il 2-1. I toscani premono e trovano il pareggio, Ribero esce a vuoto su un cross da lontano e ne approfitta Gennari che di testa fa 2-2. Succede ben poco e finisce così: nel prossimo turno il Piacenza farà visita al Sangiuliano.

Il tabellino

Piacenza-Pistoiese 2-2

PIACENZA (4-3-3): Ribero; Ciuffo, Sbardella, Martinelli (21' st Silva), Zaffalon (1' st Bertin); Lordkipanidze (26' st Poledri), Taugourdeau, Putzolu; Mustacchio, Trombetta (34' st Pino), D’Agostino (34' st Bianchetti(. A disposizione: Kolgecaj, Cabri, Garnero, Campagna. All. Franzini.

PISTOIESE (3-5-2): Giuliani; Costa Pisani, Gennari, Venturini; Kharmoud, Alluci (30' st Russo), Campagna, Maldonado (30' st Rossi), Pellegrino (13' st Bastianelli); Simeri (21' st Diallo), Pinzauti (40' st Alagna). A disposizione: Arlanch, Boschetti, Kovalenko, Polvani. All. Andreucci.

Reti: 35' pt Venturini (PIS), 4' st Putzolu (PIA), 16' st Mustacchio (PIA), 24' st Gennari (PIS).

Ammoniti: Zaffalon (PIA), Pellegrino (PIS), Pino (PIA), Alagna (PIS).

Spettatori: 2298.

Arbitro: Sciolti (Lecce), assistenti Cattaneo (Monza) e Infante (Battipaglia).

