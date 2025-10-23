Il Piace pensa a uno scambio: via Trombetta, obiettivo Alagna

Michele Trombetta a Pistoia e Fabio Alagna a Piacenza. Potrebbe essere questa la strategia della società biancorossa per cercare di ovviare al problema legato alla sterilità offensiva dei biancorossi. Dunque, un possibile scambio di centravanti con una diretta concorrente per la promozione in Serie C: una strada rischiosa, ma che quantomeno risolverebbe il problema legato al mancato ambientamento dell'ex Forlì, ancora all'asciutto e non convocato per il match di coppa Italia con il Pavia. Una trattativa a buon punto ma che non può ancora dirsi chiusa e che potrebbe portare a fatti concreti ad inizio della prossima settimana.

Alagna, 25 anni, è andato a segno due volte in questo campionato: all'esordio con l'Imolese e alla quarta giornata nel 4-1 rifilato al Sangiuliano. Alto un metro e 90 centimetri, in passato anche un'esperienza in Serie C con il Montevarchi.