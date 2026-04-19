Il Piace prova a blindare i playoff, al Garilli c'è la Pro Sesto

E’ una sfida che ha niente da dire in chiave promozione, ma che quantomeno, in caso di vittoria, regalerebbe al Piacenza, la certezza del traguardo playoff. Oggi alle 15, il Garilli ospita la sfida tra i biancorossi e la Pro Sesto: a inizio stagione grandi protagoniste della lotta di vertice, ora tutta ad appannaggio di Desenzano, Lentigione e Pistoiese quando, al termine del campionato, mancano soltanto tre turni, compreso quello di oggi.

La squadra di Franzini è ormai proiettata all’impegno post season che potrebbe fornire credenziali in più, in caso di successo finale agli spareggi, in ottica ripescaggi. Nel frattempo, oggi il tecnico di Vernasca recupera Putzolu, mentre ai box resta il regista Taugourdeau. Franz nel corso della settimana ha sperimentato nel corso degli allenamenti anche la difesa a tre. Tra le fila lombarde, ci sarà l’ex Stefanoni, non Pedone, squalificato.

SERIE D

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