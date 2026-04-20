Guardie giurate, festa e premiazione nel nome del "pioniere" Badini

È nel ricordo di Pietro Badini, guardia giurata che incominciò il suo servizio nell’immediato dopoguerra, che si è svolto - nella ricorrenza di San Giorgio di Lydda che è il patrono - il 21esimo raduno nazionale delle guardie giurate nel giardino davanti alla chiesa di San Corrado. Proprio lì sorge l’unico monumento realizzato su suolo pubblico che le ricorda: venne posizionato 23 anni fa e ogni anno i rappresentanti dell’Associazione delle guardie giurate in congedo, insieme ai colleghi ancora in attività, vi rendono omaggio con la deposizione di una corona d’alloro e il ricordo degli scomparsi.

Quest’anno la celebrazione, iniziata con una messa celebrata dal vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio Adriano Cevolotto in San Corrado e proseguita con il corteo allietato dal corpo bandistico pontolliese (guidato come sempre dall’ottimo maestro Edo Mazzoni), ha reso omaggio alla memoria di Badini attraverso una targa consegnata alla figlia Maria Grazia.

La cerimonia, che ha visto partecipare anche il vicesindaco di Piacenza Matteo Bongiorni e l’assessora Daria Mizzi del comune di Pontedellolio, ha ricordato - attraverso le parole di Marlieri - anche la guardia giurata Luigi Albertelli, scomparso in servizio nell’alluvione in Valnure del 2015.A chiudere sono stati il direttore tecnico dell’istituto di Metronotte Alessandro Centenari e il direttore Gianpaolo Zilocchi che hanno premiato alcune guardie particolarmente meritevoli e hanno rivolto un ringraziamento “a chi si sacrifica ogni giorno”.