Il Piace regala un tempo, vince 1-0 il Desenzano

Il Piacenza inizia male il 2026, perdendo meritatamente il big match della prima di ritorno del campionato di Serie D contro un ottimo Desenzano.

I biancorossi hanno regalato il primo tempo, prendendo gol al 15' su un inserimento dell'ottimo Procaccio e rischiando di subirne un altro.

Nella ripresa Piace più intraprendente, con il baricentro maggiormente alto, ma incapace di creare una sola seria occasione da gol. Inutile il tentativo di Franzini di mettere in campo tutto il potenziale offensivo, con gli ingressi di Manuzzi e MIchele Trombetta.

Biancorossi scavalcati al secondo posto dallo stesso Desenzano e ora a 6 punti dalla capolista Lentigione, corsara a Crema.

Domenica prossima difficile sfida interna contro il Cittadella Vis Modena.

Primo tempo

Torna in campo oggi alle 14.30 il Piacenza che, dopo la sosta natalizia osservata dal campionato di Serie D, riprende la rincorsa alla vetta, ora distante soli 3 punti, con la delicatissima trasferta di Desenzano. Franzini sceglie Taugourdeau titolare con Campagna in panchina, al pari del nuovo arrivato Manuzzi. Almeno 600 i tifosi biancorossi arrivati a Desenzano. Al 3' bella azione dei locali: Brighenti di tacco libera Baraye al limite, il tiro è sbilenco.Nei primi minuti il pressing del Desenzano è intenso e il Piace non riesce a imbastire azioni manovrate, ma si affida a sterili lanci lunghi dalle retrovie.Al 12' una finta di D'Agostino libera Bertin al cross dalla sinistra, traversone teso in are su cui né Mustacchio né Lord riescono ad arrivare.Al 14' altissimo il destro dal limite di Procaccio.Al 15' vantaggio Desenzano: cambio di gioco sulla sinistra di Bovolon, Procaccio prende velocità, duetta in area con Gabbianelli e di piatto batte Ribero. Immediata la reazione dei biancorossi, che si fanno pericolosi prima con una punizione-cross di Tau deviata in angolo da un difensore, poi con un cross insidioso di D'Agostino, su cui arriva in tempo Arpino, anticipando Mustacchio.Al 23' locali pericolosi con Gori, che di sinistro dai venti metri raccoglie una respinta di Martinelli, ma mette a lato.Al 34' Procaccio raccoglie una palla vagante a metà campo, si invola verso la porta e cerca il secondo palo dal limite: palla fuori di un soffio.Al 37' Martinelli stacca su angolo di Tau, palla a lato.Nel finale del tempo il Piacenza tiene più il pallone, ma non riesce a creare pericoli contro un'avversaria molto ben organizzata

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre senza sostituzioni.

Al 4' Martinelli chiude una mischia in area locale con un sinistro a lato.

Piacenza all'arrembaggio: cross rasoterra di Mustacchio salvato con affanno, palla a D'Agostino che la rimette in mezzo, lo stesso Mustacchio vede il tiro messo in angolo. Sugli sviluppo del corner, tiro in mischia di Poledri che trova una ribattuta casuale.

All'11' spunto di Procaccio sulla sinistra, traversone basso dal fondo che non trova nessuno. Un minuto dopo Baraye salta due avversari e ci prova dal posizione defilata, palla a lato.

Al 14' debutta il nuovo arrivato Manuzzi, che si piazza al centro dell'attacco, D'Ago scala a mezzapunta e Putzolu mediano al posto di Taugourdeau.

Al 19' Martinelli legge male un pallone alto, Brighenti si avventa su pallone ma la conclusione è da dimenticare.

Al 25' spunto di Mustacchio sulla destra, bel cross per Poledri, che dal cuore dell'area mette altissimo di sinistro.

Si gioca solo nella metà campo del Desenzano, ma il Piace non riesce a trovare il pareggio. Alla mezz'ora punizione tesa ma centrale di D'Agostino, Fratti para.

Al 33' Franzini gioca il tutto per tutto: dentro Michele Trombetta, fuori Lord. Piacenza con il 4-2-4.

Al 36' malinteso difensivo, Catania si ritrova solo davanti a Ribero, che riesce a respingere con i piedi.

I biancorossi provano l'assedio finale, ma si espongono anche alle pericolose ripartenze locali. Proprio al 45' tiro alto di sinistro di Bianchetti dai 20 metri.

Nel recupero solo una paio di mischie in area locale e tanta tensione, il risultato non cambia più..



Il tabellino

DESENZANO (4-2-3-1): Fratti; Parlato, Arpino, Bakayoko, Andreis (13'st Savalli); Gori, Bovolon; Baraye (48'st Antonciuc), Gabbianelli (44'st Cardella), Procaccio (28'st Catania); Brighenti (45'st Antonelli). A disposizione: Rizzi, Tomaselli, Ntube, Gasperi. All. Gaburro.

PIACENZA (4-3-1-2): Ribero; Ciuffo, Silva, Martinelli, Bertin; Putzolu, Taugourdeau (14'st Manuzzi), Poledri; Lordkipanidze (33'st Trombetta M.); D'Agostino (39'st Bianchetti), Mustacchio. A disposizione: Kolgekaj, Sbardella, Mazzaglia, Cabri, Sartorelli, Campagna. All. Franzini.

Arbitro: Cavacini (Lanciano), assistenti Di Meglio (Napoli) e Salinelli (Genova).

Rete: 15'pt Procaccio (D).

Ammoniti: 20'st Putzolu (P); 22'st Franzini (P), 29'st Bovolon (D); 39'st Baraye (D); 40'st Poledri (P); 50' Mustacchio (P) e Bakayoko (D).

Espulso: 33' st Taugourdeau (dalla panchina).

SERIE D

Risultati



Classifica

