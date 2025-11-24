Il Piace si rilancia: Franzini stasera a Zona Calcio
L'allenatore biancorosso ospite a Telelibertà alle 20.30, poi gol, immagini e commenti dall'Eccellenza alla Terza categoria
Redazione Online
|18 minuti fa
Altra domenica da incorniciare per le squadre piacentine. In Serie D, il Piacenza ha superato in trasferta per 3-2 la Trevigliese ed ha accorciato a quattro punti la distanza dalla capolista Pistoiese, fermata sul'1-1 a Crema. Se ne parlerà questa a partire dalle 20.30 a Zona Calcio su Telelibertà con un ospite d'eccezione: l'allenatore biancorosso Arnaldo Franzini.
Poi spazio all'Eccellenza, con le vittorie delle battistrada Nibbiano (primo), Agazzanese e Pontenurese (seconde), il pareggio del Fiorenzuola e la sconfitta della Bobbiese. Parla piacentino anche la Promozione, con il Gotico Garibaldina nuova capolista solitaria, tallonata dalla Castellana Fontana.
E infine gol immagini e commenti dalla Prima alla Terza Categoria, con opinionisti e ospiti in studio, assieme al conduttore Michele Rancati.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
