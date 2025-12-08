Il Piace travolge il Fossolo e chiude il 2025 in testa

Chiusura ideale del 2025 per il Piacenza Femminile capolista in Eccellenza. Quel Fossolo che un tempo era "bestia nera”, sconfitto in trasferta 7-1 dalle ragazze di mister Salvatore Rizzo, dopo il 9-0 dell'andata. Ora un altro turno di riposo, nel campionato ridisegnato dal fallimento del Rimini, poi il rientro in campo il 18 gennaio sul campo dell'Union Sammartinese (Forlì ), unica squadra fin qui in grado di superare il Piacenza. Intanto, però, l'Imolese seconda non è andata oltre allo 0-0 contro il Modena e ora è a -2 dalle piacentine. Biancorosse con la recuperata bomber Capelloni, ma contratte in avvio, pur gestendo bene il possesso. L'1-0 di Piovani, migliore in campo, con bel tiro all'incrocio al 25', apre però le danze per una ripresa a senso unico. Baffi spostata sulla trequarti del 4-2-3-1 è la chiave per colpire la difesa del Fossolo, che crolla in 6 minuti: doppietta di Francesca Pagani che prima anticipa il portiere sull'assist di Pedrini e poi taglia in modo letale sul suggerimento di Baffi. Nel mezzo, in gol anche Martani. Il disimpegno errato che porta al 4-1 non scalfisce il Piacenza, che si rituffa in avanti e trova la cinquina con Mainardi prima della doppietta della subentrata Fulgoni.

Piacenza Femminile: Orlando, Tramelli M, Garbazza S (Tramelli A), Pedrini, Di Fresco (Amorim), Mainardi, Pagani F (Fulgoni), Piovani, Martani (Bottini), Baffi, Capelloni (Grazio). All. Rizzo.