Il Piacenza Baseball sfiora l'impresa, ma esulta la San Bonifacese

Sarebbe servita un'impresa che il Piacenza Baseball ha solo sfiorato. In gara 3 dei playoff di Serie B, i biancorossi sono piegati solo al tie break dalla più quotata San Bonifacese che si porta così sul 2-1 e domani, domenica 31 agosto, potrebbe chiudere i giochi in caso di nuovo successo nel match in programma alle 11. In caso contrario, la formazione di D'Auria porterebbe la serie a gara 5 (eventualmente previste nel pomeriggio) dove tutto verrebbe deciso. Non è bastato al Piacenza Baseball la prestazione straordinaria di Pancini, vero protagonista del match, ma il ko rimediato nel Veronese conferma la bontà del lavoro svolto da D'Auria in questi mesi con una squadra capitanata dal veterano Paolo Cetti, ma composta per la gran parte da giovanissimi.