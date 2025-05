Il Piacenza Basket si inceppa sul più bello: addio promozione

La più atroce delle beffe. Si chiude con grande amarezza l'avventura del Piacenza Basket Club in Divisione Regionale 1, con i biancorossi di coach Paolo Vencato che ad Anzola Emilia hanno ceduto 53-51al Mo.Ba. Basket nell'epilogo del triangolare che metteva in palio due pass per la Serie C. Dopo aver perso venerdì sera al cospetto della 4 Torri Ferrara, la squadra del presidente Paolo Zanchin si giocava il salto di categoria con il Mo.Ba. Modena, a sua volta sconfitta dagli estensi. Il risultato del secondo match faceva sì che tra Perego e compagni e i modenesi fosse di fatto una vera e propria finale e la partita ha risentito sicuramente della posta in palio, come testimonia il punteggio molto basso al suono della sirena.

Al Piacenza Basket Club, dunque, non riesce l'impresa della doppia promozione in due anni, con i ragazzi di Vencato che sono stati pressoché impeccabili fino al triangolare letale di Anzola Emilia. Nella regular season, Perego e compagni hanno saputo solo vincere, ad eccezione del ko sul campo proprio di Modena che comunque non ha impedito di arrivare al primo posto. Impeccabile, poi, il ruolino di marcia nella seconda fase (girone verde 1) dove Piacenza ha fatto l'en plein di vittorie, garantendosi il fattore campo nella roulette russa della semifinale secca. Al PalaSanLazzaro, un ottimo Massa Lombarda ha dovuto alzare bandiera bianca contro il Piacenza Basket Club, che si è affacciato poi con il morale alto al triangolare, con tre contendenti e due promozioni.