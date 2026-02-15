Il Piacenza fatica, ma vince: decide Ganz al 90'

Un gol di Ganz al 90' permette al Piacenza di vincere sul campo del Sasso Marconi e di mantenere ancora qualche teorica speranza di lottare per la promozione. I biancorossi vincono per 2-1, ma faticano terribilmente contro un'avversaria nettamente inferiore dal punto di vista tecnico, ma decisamente superiore dal punto di vista dell'agonismo.

Il gol nel primo tempo di Mazzaglia (una delle tante novità di formazione) sembra spianare la strada a una domenica serena, ma la solita dormita difensiva su angolo a inizio secondo tempo complica i piani. Alla mezz'ora della ripresa Franzini rivoluziona la squadra e la zampata finale di Ganz, entrato da poco, gli regala i tre punti e qualche segnale da tenere in seria considerazione in vista delle prossime gare.

Piace che supera al quarto posto la Pro Sesto, ma che resta a 8 punti dalla capolista Desenzano, a 7 dal Lentigione e a 5 dalla Pistoiese. Domenica prossima arriva la Pro Palazzolo.

Primo tempo

Mister Arnaldo Franzini ribalta il suo Piacenza per la visita sul campo del Sasso Marconi valida per la 24ª giornata del girone D di Serie D: Putzolu scala a fare il terzino destro, De Vitis si piazza in mediana, Mazzaglia mezzapunta dietro al tandem Manuzzi-Mustacchio. Sfida da vincere a tutti i costi per tenere accesa la ancora flebile speranza di riagganciare la vetta. Biancorossi sostenuti come sempre dal calore di 200 tifosi.

Al 5' ci prova Mustacchio in girata sugli sviluppi di un corner, ma il pallone è alto.

Al 12' dormita difensiva, Armaroli può colpire dall’interno dell’area e centra in pieno il palo a sinistra di Ribero.

Suona la sveglia e il Piace domina il gioco, ma non crea grandi occasioni.

Al 27' Celeste respinge in tuffo un tiro dal limite di Poledri, l'azione prosegue, palla a Mazzaglia che prova il destro al volo dal limite, un rimbalzo strano e il velo di un difensore locale ingannano il portiere e arriva il vantaggio biancorosso.

Il Piacenza controlla la partita, ma al 44' rischia sulla girata mancina di Ghebreselassie, che Ribero mette in angolo con una splendida parata.

Secondo tempo

La ripresa si apre senza cambi.

I biancorossi spingono subito e si rendono pericolosi prima con un diagonale sinistro di Manuzzi respinto in area piccola da un difensore, palla a Mustacchio che dal limite trova i pugni di Celeste.

Al 5' l'inatteso pareggio dei padroni di casa: schema su angolo, il cross mancino di Geroni trova la leggera deviazione di Gobbo che inganna Ribero.

All'11' prima reazione biancorossa, con una punizione di Mustacchio dai 25 metri che finisce alta.

Il Piace, dopo un momento di smarrimento, riprende in mano le redini dell'incontro, ma trova la dura opposizione dei bolognesi, che non disdegnano le maniere forti per fermare le avanzate ospiti.

Al 19' Putzolu stacca bene sul secondo palo su angolo, la palla rimessa in mezzo che incoccia la traversa e attraversa tutto specchio della porta senza trovare la zampata di nessuno. Sulla ripartenza, uscita spericolata di Ribero, palla che arriva a Gamberini che ci prova con il mancino dal cerchio di metacampo, palla fuori di poco.

A cavallo della mezz'ora, Franzini cambia: dentro Cabri e D'Agostino al posto di Mazzaglia e De Vitis, poi Ganz e Campagna per Manuzzi e Lordkipanidze.

Al 30' un cross sbagliato dalla trequarti di Cabri si trasforma in un tiro, salvato in extremis da Celeste.

Al 38' Campagna protesta per un atterramento in area, ma l'arbitro sorvola e pare avere ragione.

Ultima mossa: dentro Garnero al posto di Mustacchio.

Al 45' Piacenza in vantaggio: Ganz è il più lesto a risolvere una mischia in area.

Il tabellino

Sasso Marconi (3-5-2): Celeste; Tarozzi, Montanaro, Gobbo; Barattini, Cinquegrana, Geroni (Bonfiglioli dal 40’ st), Armaroli, Gamberini; Leonardi, Ghebreselassie (dal 23’ st Matta). (Albieri, Zanini, Galassi, Merighi, Prasso, Pirazzoli, Mazia): All. Farneti.

Piacenza (4-3-1-2): Ribero; Putzolu, Silva, Martinelli, Bertin; Lordkipanidze (Campagna dal 30’ st), De Vitis (D’Agostino dal 27’ st), Poledri; Mazzaglia (Cabri dal 27’ st); Mustacchio (Garnero dal 40’ st), Manuzzi (Ganz dal 30’ st). (Kolgecaj, Zaffalon, Taugourdeau, Sbardella). All. Granini.

Arbitro: Saffiotti di Como (assistenti Venturini di OstiaLido e Amato di Aprilia).

Reti: 28'pt Mazzaglia (P); 5'st Gobbo (S); 45'st Ganz (P).

