Il Piacenza femminile vola: battuta la Sammartinese

Il Piacenza Femminile di mister Salvatore Rizzo si rialza immediatamente in Eccellenza: dopo il ko interno, a sorpresa, contro le romagnole dell’Union Sammartinese (2-3), domenica reazione positiva in casa delle reggiane della Sammartinese.

Vittoria per 2-0 nonostante le assenze pesanti di Capelloni, Piovani e Bottini abbiano costretto Rizzo a reinventare il centrocampo. Ad aggiungersi all’infermeria anche Amorim, fuori dopo 7’ per un infortunio al ginocchio, con Di Fresco adattata nel ruolo di difensore centrale.

Piacenza quindi molto concreto in un pomeriggio in cui servivano solo i tre punti: difesa blindata e attacco subito prolifico, con entrambe le reti arrivate nel primo tempo.

Dopo un contatto in area con Fulgoni atterrata, ma senza il fischio del calcio di rigore da parte dell’arbitro, due occasioni importanti per Martani, che incrocia il destro senza trovare lo specchio. La sfida si sblocca al 15’: Pagani apre per Mainardi, il cui tiro a giro si infila sotto l’incrocio per il vantaggio piacentino.

Timida reazione della Sammartinese e allora ecco il raddoppio a fine primo tempo, con il cross di Fulgoni dalla destra perfetto per il tentativo a botta sicura di Martani.

Nella ripresa, il Piacenza si abbassa di qualche metro, ma concede pochissimo, solo un paio di tentativi da calcio d’angolo. La traversa colpita da Mainardi e il tiro fuori di poco di Pagani certificano una vittoria meritata.

Le sfide contro il Pgs Smile, terzo, e la capolista Imolese, prossimi due test per verificare le ambizioni di primato.

Piacenza Femminile: Orlando, Tramelli M, Garbazza, Pedrini, Mainardi (Frattini), Baffi, Cervini (Nappo), Fulgoni (Pagani F), Martani (Pagani A), Amorim (Di Fresco), D’Auria. All. Rizzo.