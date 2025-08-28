Il Piacenza Rugby si ritrova «Vogliamo tornare in alto»

Ancora una volta il maltempo ha provato a minacciare l'entusiasmo del Piacenza Rugby. Impresa fallita, perché la pioggia non ha rovinato la presentazione della squadra organizzata al Centro Carlo Mazzoni a Le Mose. Presenti lo staff tecnico guidato da Claudio Forte, dirigenti, giocatori e sponsor. Il riconfermato tecnico piacentino è stato chiaro: «Le difficoltà non ci spaventano, faremo di tutto per superarle, non solo in campo».

Diversi i volti nuovi, giovani e desiderosi di mettersi in mostra: «Abbiamo migliorato la qualità della nostra rosa, l'obiettivo è riportare il Piacenza Rugby il più in alto possibile nel panorama del rugby italiano», ha commentato Sandro Pagani, vice allenatore della squadra biancorossa. Novità anche nello staff tecnico, con l'ingresso di Giovanni Franchi in Prima squadra.

Poche parole da parte dei presenti, ma tutti d'accordo: «Dobbiamo far parlare i fatti, in campo».