Il Piacenza Rugby tiene testa a Calvisano

Contro Calvisano, capolista indiscussa nel girone 2 di Serie A, il Piacenza Rugby di coach Forte ha offerto una prestazione molto positiva e di carattere, uscendo sconfitta per 34-22, ma tenendo testa alla corazzata rivale nell'ultima giornata del campionato di Serie A.

Calvisano si è presentato al gran completo, non tanto per rafforzare il primato quanto per far ritrovare l'atmosfera agonistica alla squadra, ferma da tre settimane, in vista dei playoff. Anche il Piacenza ha osservato lo stesso periodo di sosta, e per di più, in questa ultima giornata di campionato, ha dovuto fare a meno di pezzi da novanta come Lekic, Marazzi e Cisint. Però questo non ha impedito ai biancorossi di mettere in difficoltà i più quotati avversari.

«Risultato a parte, sono molto soddisfatto per il comportamento offerto dai ragazzi – commenta il tecnico piacentino – in una partita non facile contro un avversario ancora "sul pezzo” visto che andrà ai playoff. Loro al completo, noi con assenze importanti, tuttavia la partita è rimasta sui binari dell'equilibrio fino agli ultimissimi minuti. Abbiamo rispettato quello che è stato il nostro percorso per l'intera stagione, lottando alla pari anche contro le "big”, e pure stavolta è andata così».

Il tabellino

Calvisano – Piacenza 34-22

Calvisano: Bronzini, Nicosia, Romei (25'st Costantino), Regonaschi, Consoli M., Consoli F., Lazzaroni, Shevchuk, Berardi (10'st Gabana), Pasquali, Zanetti (15'st Mori), Garcia, Barbotti (5'st Tirali), Ferrari (16'st Bottacin), Cristini (2'st Manente). All: Zappalorto

Piacenza: Biffi, Roda T., Misseroni, Beghi, Bertorello, Manciulli, Bacciocchi, Cornelli, Dene, Crotti (34'st De La Mare), Savi (7'st Bonatti), Roda L., Codazzi (14'st Greco), Alberti M. (4' Baccalini), Alberti A. (1'st Dapaah) All: Forte

Arbitro: Ludovico Grosso di Milano.

Cartellini: al 13' giallo a Tommaso Roda

Marcatori: 10' mt tr Lazzaroni (7-0); 16' mt Pasquali tr Lazzaroni (14-0); 24' mt Bertorello tr Manciulli (14-7); 40' cp Manciulli (14-10); secondo tempo: 15' mt Ferrari tr Lazzaroni (21-10); 26' mt Bronzini (26-10); 29' mt Dene (26-15); 34' mt Dapaah tr Biffi (26-22); 38' cp Lazzaroni (29-22); 41' mt Manente (34-22).