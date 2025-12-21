Il Piacenza secondo al giro di boa, Lentigione campione d'inverno

Dopo la grande vittoria in rimonta di ieri e il primato in graduatoria, oggi in campo le rivali del Piacenza nel girone D di Serie D: è il Lentigione a conquistare il titolo di campione d'inverno grazie al 4-1 esterno rifilato al Sant'Angelo: la doppietta di Cellai e i gol di Mordini e Penta valgono il primo posto solitario a +-3 sui biancorossi e sulla Pro Sesto, vittoriosa di misura sulla Correggese grazie al gol di Maspero. Passo falso, un altro, per la Pistoiese che non va oltre lo 0-0 sul campo del Cittadella, ma il risultato a sorpresa di giornata è il ko interno del Desenzano, piegato dal Sangiuliano grazie al centro di Busatto. Per il Piace dunque chiusura del girone di andata al secondo posto e un crescendo di rendimento che lascia ben sperare per la ripresa del 4 gennaio, proprio sul campo del Desenzano.

SERIE D

Risultati



Classifica

