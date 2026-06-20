Lo sport piacentino scoppia di salute, oltre 50mila tesserati, calcio in testa

Decine di migliaia di tesserati, amatori che praticano ogni tipo di disciplina per il solo piacere di muoversi e stare in forma, giovani in rampa di lancio che ci fanno ben sperare per il futuro. Ieri sera “Nel Mirino” ha chiuso così, con l'ultima puntata stagionale che ci ha fornito un quadro tanto preciso quanto confortante sullo sport piacentino. La conduttrice Nicoletta Bracchi ne ha parlato insieme al delegato provinciale del Coni Robert Gionelli, Fiorenzo Zani, coordinatore di educazione fisica per l'Ufficio scolastico provinciale di Piacenza, Francesco Sartori, rappresentante della Consulta Diocesana dello sport e del tempo libero, e Giorgio Chiaranda, direttore dell'Unità Operativa Medicina dello sport dell'Ausl di Piacenza.

I numeri aggiornati che riguardano la provincia di Piacenza sono stati forniti da Gionelli. Complessivamente abbiamo ben 30mila tesserati federali della Federazione Nazionale Sportiva (FSN), più altri 20mila tesserati nelle Discipline Sportive Associate (DSA) e negli Enti di Promozione Sportiva (EPS), un vero esercito, con 380 Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) affiliate alla FSN e altre 170 alla DSA ed EPS. In tutto, 550 ASD che in media sono 1,9 ogni mille abitanti, al di sopra di Parma (820, 1,75 ogni mille), Reggio Emilia (896, 1,69 ogni mille) e Modena (1087, 1,61 ogni mille). Siamo ancora dei “calciofili”, con 7500 tesserati nella FIGC seguiti da 2900 nella FIPAV (volley), 2100 nella FIDAL (atletica), 1600 nella FIP (pallacanestro) e 1300 nella FITP (tennis e padel). Anche le ASD presenti per Federazioni Sportive seguono questo corso con la Federcalcio in testa (85 società), seguita da Federvolley (36), Federciclismo (32), Federbasket e Federtennis (22 a testa) e Federazione Pesca e Sport Attività Subacquea (21).

Piacenza è inoltre seconda in Emilia Romagna come percentuale di popolazione tesserata FSN, al 12,7 %: le media regionale è di 10,5 %, prima Rimini con 15,2 %, terza Parma (10,1 %), quarta Modena (9,2 %), quinta Reggio Emilia (8,9 %). I tesserati FSN per fasce d'età ci dicono che abbiamo tanti giovani sui quali puntare: la fascia più rappresentata è quella dagli 11 ai 17 anni con il 33 %, segue con il 24 % la fascia 18-24, la 5-10 con il 18 %, la 24-30 con il 13 % e infine la over 30 con l'8 %. Va forte anche lo sport femminile, anche qui siamo secondi in regione: la media dell'Emilia Romagna si attesta su un 37,7 %, prima Reggio Emilia con il 42,6 % davanti al nostro movimento stabile al 41,7 %, poi Parma (38 %), Bologna (37,8 %), Forlì-Cesena (34 %) e Ravenna (30 %).