Il Progresso batte la Pro Sesto, il Piacenza ringrazia
Risultato a sorpresa nel posticipo di Serie D
Redazione Online
|2 ore fa
L'esultanza dei giocatori del Progresso
Buone notizie per il Piacenza calcio dal posticipo di Serie D: con i gol al 51’ di Cestaro e al 93’ di Finessi il Progresso ha vinto sul campo della Pro Sesto.
I lombardi, quindi, restano a quota 35, appaiati al Piacenza, due punti sotto il Desenzano e a quattro lunghezze dalla capolista Lentigione.
