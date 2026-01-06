Liberta - Site logo
Il Progresso batte la Pro Sesto, il Piacenza ringrazia

Risultato a sorpresa nel posticipo di Serie D

Redazione Online
|2 ore fa
L'esultanza dei giocatori del Progresso
1 MIN DI LETTURA
Buone notizie per il Piacenza calcio dal posticipo di Serie D: con i gol al 51’ di Cestaro e al 93’ di Finessi il Progresso ha vinto sul campo della Pro Sesto.
I lombardi, quindi, restano a quota 35, appaiati al Piacenza, due punti sotto il Desenzano e a quattro lunghezze dalla capolista Lentigione.
SERIE D
Risultati

Classifica

