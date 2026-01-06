Il Progresso batte la Pro Sesto, il Piacenza ringrazia

Buone notizie per il Piacenza calcio dal posticipo di Serie D: con i gol al 51’ di Cestaro e al 93’ di Finessi il Progresso ha vinto sul campo della Pro Sesto.

I lombardi, quindi, restano a quota 35, appaiati al Piacenza, due punti sotto il Desenzano e a quattro lunghezze dalla capolista Lentigione.

SERIE D

Risultati



Classifica

