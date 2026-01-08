Il pugilato piacentino è salvo: trovata l’intesa tra Salus e Boxe Piacenza

La boxe piacentina è salva. La Salus Et Virtus non interromperà la propria attività grazie all’accordo raggiunto questa mattina, 8 gennaio, con la Boxe Piacenza. L’intesa è arrivata al termine dell’incontro tra il presidente di Boxe Piacenza Antonio Orsi, l’assessore allo sport Mario Dadati e il numero uno della Salus, Roberto Alberti.

Ora la soluzione condivisa: la Boxe Piacenza metterà a disposizione i propri spazi al centro sportivo Farnesiana due giorni alla settimana, permettendo alla Salus di proseguire l’attività durante la fase di transizione.

A spiegarlo è il presidente di Boxe Piacenza, Antonio Orsi: «Come promesso, abbiamo dato una disponibilità molto elevata per risolvere il problema della Salus. Abbiamo concesso alcuni slot orari, il mercoledì e il sabato pomeriggio, per permettere alla Salus di allenarsi durante la ristrutturazione del palazzetto, presso la nostra sede alla Farnesiana». I lavori al palazzetto inizieranno a breve: «Dal 15 febbraio - prosegue Orsi - partirà una ristrutturazione piuttosto ampia, che dovrà essere completata prima dell’avvicendamento definitivo, quando ciascuna società si sposterà nella propria sede». L’intervento, come previsto dal bando, sarà a carico del nuovo gestore. Si parla di un’operazione, tra costi di ristrutturazione e manutenzione programmata, di circa 40mila euro».

Un accordo che garantisce continuità al pugilato piacentino, aprendo una nuova fase di collaborazione. «La Salus - ha commentato Roberto Alberti della Salus, presente all’incontro insieme alla figlia Annalisa, dirigente della società, e al tecnico Gianluca Badagnani - si allenerà alla Farnesiana, mentre la Boxe Piacenza verrà da noi. Abbiamo perso il bando e dobbiamo accettare questa soluzione per andare avanti e non interrompere l’attività dei nostri atleti, che resta la priorità. In questi giorni abbiamo lavorato per trovare un accordo, nell’ottica di una collaborazione».

A chiudere, il commento dell’assessore allo sport Mario Dadati: «Ringrazio entrambe le società per l’atteggiamento costruttivo. Grazie alla collaborazione si è trovata una soluzione condivisa sui tempi e sulle modalità di questo avvicendamento, garantendo un futuro alla boxe piacentina».