Il sogno di Riccardo Albasi: dopo la maturità, gli Europei

Una passione nata da pochi anni, ma che lo ha già portato alla convocazione azzurra per i campionati europei di Olsztyn, in Polonia. Riccardo Albasi, 19 enne piacentino, partirà fra una settimana con la nazionale azzurra per la manifestazione continentale Assoluti di nuoto pinnato: prima gara il 17 luglio, i 50 metri apnea. Poi sarà in gara nei 50 individuali, sempre monopinna, e infine si schiererà con le staffette. Un'avventura targata Vittorino da Feltre e Gianni Ponzanibbio, l'allenatore che ha già portato alla ribalta decine di atleti (basti citare Giacomo Carini) e da due anni ha deciso, sulla spinta di un gruppo di ragazzi appassionati, di dare vita a una squadra biancorossa di pinnato. «Adesso - dice il tecnico la squadra è forte di una decina di ragazzi, stiamo portando avanti un lavoro interessante e che ha già uno sbocco importante. Per la verità, Riccardo è cresciuto anche più in fretta di quello che mi aspettassi e ora è giusto che si goda questa grande soddisfazione».