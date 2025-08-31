Sunday, August 31

agg.

Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Sunday, August 31

Seguici

Il sogno svanisce in gara 5, ma Piacenza Baseball da applausi

I biancorossi sconfitti di misura dai veronesi della San Bonifacese nella serie per la promozione in Serie A

Leonardo Piriti
|2 ore fa
©Libertà/Angela Petrarelli
©Libertà/Angela Petrarelli
1 MIN DI LETTURA
Il Piacenza Baseball esce a testa altissima dai play off di Serie B per la promozione in Serie A, dopo aver lottato a fondo e senza risparmiarsi contro gli avversari veronesi della San Bonifacese, che alla fine vincono la serie per 3-2 e salgono nella categoria superiore.
Risultato di parità (1-1) al De Benedetti una settimana fa, poi le due contendenti si sono affrontate nel veronese in questo fine settimana. Gara 3 vinta ieri dai padroni di casa (1-0), mentre questa mattina sono stati i piacentini ad avere la meglio in gara 4 per 5-0, portando la sfida a gara 5, vinta dalla San Bonifacese con un netto 7-2.
<br>
<br>
«I ragazzi meritano solo applausi – commenta il vice presidente Danilo Minoia – il nostro progetto giovanile prevedeva l'obiettivo play off nel giro di due anni e loro ci sono riusciti con un anno d'anticipo. Dopo il pareggio a Piacenza speravamo di andare a gara 5 e così è stato. Da aggiungere, l'impegno di tre partite in due giorni e la fatica del viaggio andata e ritorno a San Bonifacio tra sabato e domenica. Ma sia chiaro che non intendiamo attaccarci a nessun tipo di pretesto perché toglierebbe valore alla magnifica prestazione complessiva di questa squadra che, lo ricordo, fra qualche settimana ritornerà in campo per la fase nazionale nella categoria U18».

Gli articoli più letti della settimana