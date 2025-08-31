Il sogno svanisce in gara 5, ma Piacenza Baseball da applausi

Il Piacenza Baseball esce a testa altissima dai play off di Serie B per la promozione in Serie A, dopo aver lottato a fondo e senza risparmiarsi contro gli avversari veronesi della San Bonifacese, che alla fine vincono la serie per 3-2 e salgono nella categoria superiore.

Risultato di parità (1-1) al De Benedetti una settimana fa, poi le due contendenti si sono affrontate nel veronese in questo fine settimana. Gara 3 vinta ieri dai padroni di casa (1-0), mentre questa mattina sono stati i piacentini ad avere la meglio in gara 4 per 5-0, portando la sfida a gara 5, vinta dalla San Bonifacese con un netto 7-2.



<br>

«I ragazzi meritano solo applausi – commenta il vice presidente Danilo Minoia – il nostro progetto giovanile prevedeva l'obiettivo play off nel giro di due anni e loro ci sono riusciti con un anno d'anticipo. Dopo il pareggio a Piacenza speravamo di andare a gara 5 e così è stato. Da aggiungere, l'impegno di tre partite in due giorni e la fatica del viaggio andata e ritorno a San Bonifacio tra sabato e domenica. Ma sia chiaro che non intendiamo attaccarci a nessun tipo di pretesto perché toglierebbe valore alla magnifica prestazione complessiva di questa squadra che, lo ricordo, fra qualche settimana ritornerà in campo per la fase nazionale nella categoria U18».