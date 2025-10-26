Il Tennis Club Borgotrebbia a Novara per restare in vetta

Inizia oggi a Novara, sui campi in terra rossa indoor del Tc Piazzano, il girone di ritorno del campionato di Serie A2 a squadre per il Tennis Club Borgotrebbia e i piacentini voglio continuare a guardare tutti dall’alto. Gianluca Beghi e compagni sono, infatti, in testa al loro raggruppamento con 5 punti in tre giornate, contro i 4 di Lecce e Piazzano e i 2 dei campani di Avino.

All’andata finì 4-2 per Borgotrebbia, ma capitan Beghi mette in guardia sulla sfida di oggi: «Loro hanno recuperato il loro miglior giocatore, ossia Javier Barranco Cosano, attuale 350 del circuito Atp, in cui è stato anche 200. Dal canto nostro, la forma generale è buona in tutti, lo straniero che abbiamo scelto per questa sfida è Gergely Madarasz, che si affiancherà a Lorenzo Frigerio, Andrea Bolla e ai nostri ottimi giocatori del vivaio Luca Galazzetti e Alessandro Sartori, fino ad ora decisivi per portare a casa punti importanti».

Rosa lunga per la trasferta in casa dei novaresi, molto importante in ottica classifica e quindi playoff: «Decideremo all’ultimo chi schierare, sono certo che chiunque sarà chiamato si farà trovare pronto. Sappiamo bene che potrebbe essere un incontro determinante per indirizzare la graduatoria, ovviamente il nostro obiettivo è la vittoria, cercando di vincere il maggior numero di match possibile, vista la classifica così equilibrata».