Il torneo Beghi sceglie la sua nuova regina

Il trasloco delle finali dallo stadio Garilli al rinnovato campo del Bertocchi toglierà nulla alla 36esima edizione del trofeo “Massimo Beghi”, che stasera si appresta alla conclusione dopo tre mesi di sfide.

Alle 18.30 in programma la finale per il terzo posto Piacenza-Rozzano, mentre alle 19.45 la finalissima fra Accademia Pavese e Academy Moretti.

Per entrambe, sarebbe la prima vittoria in uno degli appuntamenti centrali del calcio giovanile piacentino e non solo.

L’Academy Moretti era stata vicina già nell’edizione 2024, quando chiuse terza.

Stavolta, come dimostrato anche nel 6-2 rifilato al Rozzano in semifinale grazie alle triplette di Lacerti e Ferrari, ci sono tutte le intenzioni di trattenere il trofeo in provincia dopo il successo del Piacenza di un anno fa.

In questo caso, i biancorossi si sono arresi in semifinale proprio all’Accademia Pavese, una delle vere rivelazioni. In pochi la accreditavano a pretendente al trono finale, invece le partite di qualificazione hanno dimostrato tutto il contrario: dominio assoluto sul Gotico nel girone iniziale, sfida di nervi ai rigori vinta contro il Crema ai quarti e 2-1 al Piace con i gol di Vaiani e Castagna in semifinale.



L'Accademia Pavese