Il trofeo Beghi resta a Piacenza: trionfo Academy Moretti

L’Academy Moretti conquista la 36esima edizione del Trofeo Massimo Beghi. Per gli Esordienti under 13 di mister Marco Frattini, vittoria in rimonta per 3-2 sull’Accademia Pavesi nella finale giocata al campo Bertocchi.

Decisivo il sorpasso fra secondo e terzo tempo (sfide a 9 giocatori) con una doppietta dell’attaccante Vittorio Ferrari, capocannoniere del torneo, mentre prima era stato il compagno Cefalotti a pareggiare l’iniziale vantaggio pavese.

Terza posizione per il Piacenza, che nella finalina ha superato 7-3 i pari età del Rozzano, guidato dalla doppietta di Bozzarelli.

Questi i premi individuali:

Miglior Portiere - Andrini Lorenzo (Accademia Pavese)

Miglior Difensore - Parisi Gabriele (Piacenza)

Miglior Giocatore - Daniliuc Yuri (Rozzano)

Capocannoniere - Ferrari Vittorio (Academy)

